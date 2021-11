Xuxa detona Mauricio Souza após postagens polêmicas

Divulgação

Além de Felipe Melo, Fred e outras personalidades do mundo da bola terem comentado sobre a polêmica envolvendo o jogador de vôlei Mauricio Souza, a cantora e atriz Xuxa Meneghel utilizou sua rede social para discordar das falas com tom homofóbico do central.

A apresentadora ex-Globo e Record detonou o atleta por “suas frases ultrapassadas”.

– O mais vergonhoso é saber que o “gado” aceita e segue preconceituosos, racistas e homofóbicos em nome de Deus e da pátria. O ideal seria se eles vivessem todos juntos, em um lugar, só uma tribo e deixassem nós vivermos em harmonia, sem julgar nada e nem ninguém, respeitando as nossas condições, escolhas, desejos. Coisas que eles nunca vão fazer. A única coisa que posso dizer é que o mundo está andando para frente e nós estamos voltando séculos atrás. Que vergonha! – digitou Xuxa.

Mauricio virou notícia por seus posicionamentos polêmicos fora de quadra. Recentemente, o apoiador do presidente da República Jair Bolsonaro havia compartilhado em rede social mensagens com cunho homofóbico. O atleta se revoltou com uma imagem de um desenho em quadrinhos onde dois homens se beijam.

Nesta semana, patrocinadores do Minas, onde o atleta atuava, pressionaram a equipe contra as falas consideradas homofóbicas. Diversos torcedores e internautas nas redes sociais criticaram Mauricio por propagar frases preconceituosas. As provocações fazem referência ao atleta Douglas Souza, ex-parceiro de Mauricio na Seleção.

Os dois estiveram presentes na campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Douglas, ponteiro do Vibo Valentia, da Itália, é homossexual e viralizou nas redes sociais ao se tornar influenciador digital. Durante o evento, ele fez um vídeo testando uma cama especial que havia sido utilizada na Olimpíada.

Em entrevista recente, Douglas assumiu que já sofreu preconceito durante sua carreira como atleta. Além disso, o atleta explicou como divide a profissão de jogador de vôlei com os mais de 3 milhões de seguidores que ostenta no Instagram.