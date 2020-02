Viúva de Gugu aciona Leão Lobo na Justiça por difamação

Viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam de Matteo entrou ontem, na vara cível da comarca de São Paulo, com um processo de danos morais contra o apresentador Leão Lobo, do 'Fofocalizando'. Na petição inicial da ação de número 1008958-51.2020.8.26.0100, Rose Miriam pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais em virtude dos discursos do apresentador nos programas dos dias 23 e 27 de dezembro. Na ocasião, enquanto era abordado o caso da briga da viúva para conseguir o reconhecimento da união estável com Gugu, Leão fez o seguinte comentário:

"Eu estou tão surpreso quanto você, Chris (Flores - apresentadora). Porque eu conheci muito bem a família toda e conheço muito bem a Rose Miriam, quer dizer, eu achava que conhecia. Isso é que tá me surpreendendo. Porque, primeiro ela assinou quando foi lido o testamento, ela assinou concordando com tudo. Agora ela volta e vem com essa história que quer uma parte da herança. Primeiro que ela sabia que era assim desde o começo. Então, isso que me incomoda. Por que agora? Ela sabia que ele não deixaria pra ela: eu tenho certeza disso", afirmou Leão Lobo.

Outro trecho da fala de Leão que a defesa de Rose categoriza como difamação é a parte em que o apresentador diz: "Conheço muito a Rose desde aqui do SBT. Aí depois eu tive no nascimento do João Augusto, estive com ela várias vezes. Então, eu não entendo isso, porque ela assinou o laudo concordando com o testamento, né. Então, porque depois vir reivindicar, né. Eu tô realmente chocado."

No documento, os advogados de Rose afirmam que "o direito de liberdade de imprensa e de expressão foi excessivo nos julgamentos de Leão e proclamou uma realidade não existente, colocando em dúvida a dignidade e o bom nome de Rose Miriam". A defesa diz ainda que o trecho da fala de Leão "eu tenho certeza disso" é uma informação baseada na própria convicção do apresentador e desprovida de qualquer fundamento.