Vitória Strada fala pela 1ª vez sobre namoro com atriz Marcella Rica

Emplacando uma protagonista atrás da outra na TV Globo, a discretíssima Vitória Strada abriu o seu coração neste domingo (22), sobre o namoro com a atriz e produtora Marcella Rica. É o primeiro relacionamento homoafetivo de Strada.

“2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz.”, contou a atriz gaúcha de 23 anos ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em outubro, ela havia feito um post em homenagem à namorada, com uma foto das duas juntas: "Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu.". As duas estão juntas há 9 meses.

Na última semana, Vitória mudou o visual e deixou os fios curtinhos para interpretar Kyra, sua 3ª protagonista na emissora, na próxima novela das sete, "Salve-se Quem Puder".