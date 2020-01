"Time que contrata feminicida é desprezível", critica jornalista

Divulgação

A crítica da jornalista Jéssica Senra, da afiliada da Rede Globo na Bahia, à possível contratação do goleiro Bruno pelo Fluminense de Feira de Santana viralizou nas redes sociais. Além do time baiano, Bruno negocia também com o Operário de Várzea Grande e pode atuar em Mato Grosso em 2020.

Em um comentário no jornal local, Jéssica afirmou que contratar o goleiro, que foi condenado pela morte de Eliza Samúdio, com quem teve um filho, é um desrespeito à sociedade.

"Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade?", questionou.

“Contratar para um time de futebol um assassino, o homem que mandou matar a mãe de seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem é um desrespeito. Um desrespeito a todas nós, mulheres. Um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. Um time de futebol que contrata um feminicida como Bruno é tão desprezível quanto os crimes que ele cometeu".

