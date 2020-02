‘Só para criar tumulto’: advogado de viúva se pronuncia sobre após companheiro de Gugu aparecer

O advogado de Rose Miriam, Nelson Wilians, se pronunciou após a informação de que Thiago Salvático, apontado como companheiro de Gugu Liberato, entrará na Justiça no processo do inventário. Mãe dos três filhos do apresentador, Rose pleiteia o reconhecimento da união estável dos dois.

De acordo com portal Extra, o advogado afirmou que o surgimento de mais um personagem no caso “é só para criar tumulto, embaraço e constrangimento”. Para Nelson, mesmo com o acionamento da Justiça por Salvático, não haverá mudanças significativas no processo. “Mas isso não interfere em nada no processo. O pedido de Rose é legítimo e compreende todos os requisitos de união estável”, afirma.

Na tarde da última sexta-feira, o advogado da família de Gugu enviou um comunicado afirmando que “vai defender a vontade do apresentador, em prol de seus herdeiros “. A mensagem diz respeito ao espólio de Gugu, após o surgimento de “novos assuntos nesta semana”. Leia na íntegra:

“É nossa obrigação moral defender a vontade de Gugu, em prol de seus filhos e herdeiros. Isso vale contra quem quer que seja que questione o testamento, por ele firmado, há tempos, e diante da lei. Não importa como se apresente: mãe, tio, amigo ou qualquer outro que deseje injustamente buscar se beneficiar com o falecimento de Gugu, ou que atente contra sua memória”.