Silvio Santos preocupa equipe ao cancelar volta de Ratinho

São Paulo - A equipe do “Programa do Ratinho” levou um susto na última quinta-feira (23), isso porque todos foram convocados a aparecer no SBT e acharam que a atração voltaria a ser ao vivo a partir da próxima terça-feira (28), mas não é isso o que vai acontecer, segundo informações do colunista do UOL Flávio Ricco.

O que era que as gravações voltassem a acontecer a partir de segunda-feira (27), com duas edições do “Boteco”, quadro que reúne diversos cantores, e na terça voltaria a ser ao vivo. Assim que os funcionários chegaram a emissora para receber o comunicado tiveram que passar no ambulatório.

São Paulo - A questão é que os planos mudaram e um executivo da casa recebeu “ordens de cima” – que pode ser entendida como uma ordem de Silvio Santos, já que o dono da emissora é quem sempre dá a palavra final – para que os planos fossem cancelados e todos fossem mandados para casa.

Vale ressaltar que não é só o “Programa do Ratinho” que sofreu esse impacto motivado pela pandemia do novo coronavírus, as demais atrações do SBT também estão paradas. Alternativas estão sendo pensadas e, nesta sexta-feira (24), vai ao ar uma entrevista de Ratinho gravada com o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação.