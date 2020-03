Reynaldo Gianecchini diz sentir falta do casamento com Marília Gabriela

Reynaldo Gianecchini surpreendentemente comentou sobre o casamento com Marília Gabriela após um tempo sem falar sobre o assunto. Em entrevista à revista Quem, ele relatou sentir falta da convivência com a jornalista.

“Foi uma relação muito bonita e importante para a gente”, disse o ator de A Dona do Pedaço, que teve uma relação com a apresentadora entre 1999 e 2006.

“Talvez fosse um dos casamentos mais bem-sucedidos que eu conheço. Estava o tempo todo repleto de carinho e em uma troca. A gente crescia juntos. Foi tão legal! Fui ter essa noção do quanto era legal depois que o tempo passou”, falou o galã, ainda.

Em tempo, na manhã de quinta-feira (19), Reynaldo foi clicado durante um passeio no Leblon, no Rio de Janeiro, protagonizando um momento bem inusitado. O ator foi flagrado cumprimentando um boneco do ‘coronavírus’.