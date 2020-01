Petrix causa revolta novamente ao esfregar partes íntimas na cabeça de Flay

Petrix voltou a causar polêmica nas redes sociais durante a festa desta quarta-feira no "BBB 20". Em determinado momento, Flayslane estava sentada no chão e o rapaz decide sentar na cabeça da jovem, que estava bêbada e sem condições de reclamar.

Os internautas o acusaram de esfregar as partes íntimas na cabeça de Flay. Felipe, Hadson e Lucas estavam do lado e caíram na gargalhada. Lucas ainda disse: "É o Quebra-Nozes".

"Eu vou lá dentro da casa para expulsar o Petrix com as próprias mãos", disse uma pessoa no Twitter. "Petrix em uma noite de festa: Agarrou Gabi e ela gritou para ele soltar, roçou a cabeça da Flay (estava bêbada) na genitália dele na sala e riu com os imbecis, abraçou mari com os braços encostando nos seios, escondeu bebida e sarrou na Bianca. Mas não é assediador", ironizou outra pessoa.