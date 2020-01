Pênis gigantesco de Caio Blat impressiona

Divulgação

Caio Blat decidiu ir à praia de sunga preta, nesta quarta-feira (09/01/2020). Acompanhado da namorada, Luisa Arraes, o ator global impressionou mais uma vez por causa do volume gigante dentro da peça de banho.

Fotografado por paparazzi, Blat estava fumando enquanto se deliciava na água geladinha da Barra da Tijuca. Enquanto isso, Luisa esteve na areia, fazendo registros com o celular.

O casal está junto desde o ano passado e vive atualizando as redes sociais com imagens românticas. No começo, porém, foram discretos.

Blat fez sucesso na recente novela O Sétimo Guardião, da TV Globo. Ele está de férias desde o término da trama, em maio de 2019.