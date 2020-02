pede Pedro Scooby à namorada

Divulgação

Pedro Scooby usou as redes sociais sociais neste sábado (29) para se declarar à namorada Cintia Dicker. Na legenda de uma foto em que aparece abraçando a modelo, ele usou um trecho de Love in the Brain, da cantora Rihanna, para deixar claro que, para namorá-lo é preciso persistência.

“Não para de me amar, não desista de me amar, apenas comece a me amar”, diz a tradução do trecho escolhido pelo ex de Luana Piovani e Anitta.

Ele e Cíntia estão juntos desde setembro do ano passado, mas enfrentaram uma crise no relacionamento logo no início de 2020. A assessoria da modelo confirmou o que o relacionamento estava “estremecido” e que Cintia se dedicaria apenas a si mesma.

No entanto, no Carnaval, eles se encontraram em alguns camarotes e acabaram reatando diante das câmeras, que flagraram diversos momentos de romance entre os dois.