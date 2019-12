Os bastidores da separação do jogador Hulk

A coluna descobriu alguns detalhes dos bastidores da separação do jogador Hulk com sua agora ex-mulher, Iran Ângelo. Leia com atenção porque a história é um pouco complicada de entender.

Um amigo do ex-casal contou que na ocasião do término, Hulk pediu a separação para Iran no mesmo dia em que Camila Ângelo, sobrinha de Iran que Hulk assumiu recentemente como nova namorada, também se separou do seu agora ex-marido. Iran tentou fazer a separação acontecer de forma amigável, dividindo o patrimônio do casal entre eles e sem precisar acionar a Justiça. Mas Hulk insistiu em querer o divórcio.

A fonte ouvida pela coluna contou ainda que Hulk e Camila só se permitiram viver esse amor depois da separação de ambos. O jogador terminou o casamento de 12 anos com a ex em julho deste ano, cinco meses antes de oficializar a união com um festão que seria realizado agora, no mês de dezembro, em João Pessoa, na Paraíba. Em agosto eles confirmaram o término para a imprensa.

A cerimônia já estava quase toda paga: R$ 2 milhões seriam gastos na festança. O vestido da noiva também estava quitado. Ainda de acordo com o amigo do ex-casal, Hulk teria oferecido de R$ 100 milhões e metade dos 80 imóveis do casal para sua ex-mulher, enquanto o processo de divórcio e divisão de bens corre na Justiça. Iran não aceitou. Ela quer R$ 300 milhões, o que corresponde à metade de todo patrimônio do jogador, que é de R$ 600 milhões.

Iran confidenciou aos amigos ter se sentido duplamente traída, principalmente pela sobrinha, que ela criou como uma filha. Foi Iran quem ajudou a família de Camila dando casa, montando um negócio na Paraíba e dando emprego a eles, inclusive ao ex-marido de Camila, que foi trocado pelo craque. Se ele ainda trabalha na empresa do jogador depois da separação, aí já é outra história. Camila era a responsável por administrar uma casa de show, o avião e um hotel da família Hulk que está em construção na Paraíba. Além de dar oportunidade de trabalho, Iran também pagou o silicone e algumas das cirurgias plásticas que Camila Ângelo fez. A tia colocava a sobrinha em um pedestal, fato comprovado publicamente com as postagens que Iran fazia homenageando Camila.

Mesmo depois do término do casamento, em julho, Iran continuou morando na China com os filhos, onde Hulk joga em um time local, mas em casa separada do jogador até que os três filhos que teve com o atleta terminassem o ano escolar. Ela desembarcou no Brasil há poucos dias para passar as festas de fim de ano com a família e com a esperança de conseguir reatar o casamento. Mas a ficha dela só caiu quando chegou na Paraíba e viu o ex assumir a sobrinha publicamente para a imprensa de todo o Brasil.

Agora, Iran fica morando com os filhos de vez no Brasil e Camila é quem vai morar fora com Hulk. Falando em Camila, ela deixou uma carta para a tia se justificando e explicando seus motivos (que você lê a seguir).

“Tia Iran, primeiro quero te dizer que essa mensagem não é uma explicação ou justificativa de nada. Precisava vim aqui te falar algumas coisas que infelizmente as circunstâncias não me permitem dizer pessoalmente.Apesar de ser irrelevante pra você nesse momento, mas eu te amo muito e me importo com você,por esse motivo estou falando aqui.

Quero muito que você saiba coisas que talvez todas as pessoas irão falar diferente, mera especulações, mas na verdade eu não as julgo porque quem está de fora não sabe absolutamente nada e na grande maioria das vezes só querem que a situação seja pior. Dentre tudo preciso que saiba que nunca quis viver a sua vida, ou tive inveja de algo que você viveu,pois sei que é o que vai se passar na sua cabeça e de todos.

Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro, não queria que fosse assim... juro ... nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos.

Acho importante que saiba também que aconteceu agora nessa minha última viagem à China,nunca, jamais foi de antes, não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco.

Outra coisa... em nenhum momento utilizei de alguma informação sobre o andamento da partilha para beneficiá-lo. Sei que você percebeu o meu distanciamento, que foi julgado muitas vezes como uma frieza no meu comportamento, mas acontece que eu não queria saber de nada justamente para que agora não houvesse comentários de que eu estaria levando conversas familiares. Sempre me mantive imparcial até porque esse é um problema apenas de vocês e na verdade torço para que seja breve e termine tudo bem!

Eu sinto muito por tudo, se eu pudesse escolher, não estaríamos passando por isso, mas a vida não gira da forma que imaginamos. Ele me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus... e assim nós vamos seguir os planos dele.

Despeço-me de você com lágrimas nos olhos, porque tenho um carinho enorme... você é forte, cristã, guerreira, mãezona... eu te admiro MUITO e isso nunca vai mudar independente do que você venha a pensar ou falar de mim... respeito seu momento.

Perdoe-me se te fiz sofrer... saiba que está doendo muito mais em mim que em você.

Eu te desejo do fundo do meu coração... toda felicidade do mundo, até muito mais que o desejo a mim mesmo. Recordarei sempre com carinho de tudo que vivemos.

Que Deus te abençoe grandemente!”