Não existe tempo ruim para o cantor Eduardo Costa. Na última semana, o sertanejo deixou uma mensagem ousada para a apresentadora Silvye Alves, que apresenta a versão local do Cidade Alerta em Goiás, da TV Record.

A moça postou uma foto no Instagram e Eduardo disparou: "Oh Silvyê Alves, cê tá boa? Vim dizer que "ocê" é bonita demais da conta e sou seu fã até não parar mais. Tem como cê me convidar para ir no seu programa? O Cidade Alerta é um programa que fala muito sobre criminalidade e eu sou um fora da lei. Posso ir? Preciso urgente.", escreveu.