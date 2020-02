Nas Maldivas, Caio e Grazi ficam em hotel com diárias de R$ 40mil

LONGE DO CARNAVAL

Divulgação

Os atores Caio Castro de Grazi Massafera não vão curtir o Carnaval deste ano. Depois de aproveitar viagem na Índia, o casal partiu para um novo destino: as Ilhas Maldivas. Os atores estão hospedados em um hotel de luxo na ilha Kudahuvadhoo.

Além da relação entre os famosos, o que tem rendido assunto na web é quanto custa ficar no hotel escolhido pelo casal. Segundo a revista Quem, as diárias variam entre 2,6 mil e 40 mil reais.

A opção mais luxuosa oferece hospedagem para 14 adultos em cinco bangalôs, com chef de cozinha, mordomos, piscinas privativas e passeios de barco exclusivos.

O resort também oferece SPA, áreas de lazer para crianças, piscinas, academia e possui o primeiro restaurante subaquático do mundo, que fica a seis metros abaixo do nível do mar.

Caio e Grazi estão juntos desde agosto do ano passado, quando foram flagrados na festa de aniversário de Luciano Huck.

O namoro só foi assumido publicamente no Valentine’s Day, em 14 de fevereiro. Apesar disso, o casal preza pela discrição e não compartilha fotos juntos.