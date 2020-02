'Não trate as mulheres assim, tu é retardado', diz Daniel para Felipe

Daniel e Felipe se desentenderam durante a festa desta quarta-feira no "BBB". O participante da casa de vidro defendeu Bianca Andrade, que saiu chorando após uma conversa com Felipe.

"Tu não pode tratar as mulheres assim, tu é um retardado", gritou Daniel, partindo para cima de Felipe. O engenheiro caiu na gargalhada e, em tom de deboche, chamou Daniel para se aproximar mais. O brother foi contido pelas meninas.

"Me bota no paredão, cara. Vocês caíram na minha armadilha. Me julguem, me indiquem", disse Felipe, que em seguida ainda gritou para uma câmera que venceu o jogo. "Eu ganhei esse jogo, venci, decifrei. Consegui provar o que eu queria, obrigado. Se eu errei, me tirem disso aqui", esbravejou.