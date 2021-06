Nanda Costa e Lan Lanh anunciam que serão mães de gêmeas

Divulgação

Nanda Costa e a esposa, Lan Lahn, anunciaram durante entrevista ao Fantástico deste domingo (27) que estão grávidas de gêmeas.

A gestação, resultado de uma fertilização in vitro, está no quinto mês.

No procedimento, foram utilizados óvulos da atriz e espermatozoides de um doador.

"De uma hora para outra somos quatro agora", derreteu-se Lan.

Durante o bate-papo, a global afirmou que escondeu a barriga durante todo esse período.

“Publicamente é a primeira aparição dessa barriga. Ela só aparece em grupo de família assim no whatsapp, e eu apago depois para não ter perigo de vazar. Acho que a pandemia ajudou", contou, afirmando que nem seu porteiro sabia da gestação.

"E agora que a barriga está enorme, e a gente ainda estava escondendo, eu botava uma roupa larga e aí botava uns casacos assim por cima", complementou.

Nanda Costa e a esposa, Lan Lahn, anunciaram durante entrevista ao Fantástico deste domingo (27) que estão grávidas de gêmeas. A gestação, resultado de uma fertilização in vitro, está no quinto mês. No procedimento, foram utilizados óvulos da atriz e espermatozoides de um doador. "De uma hora para outra somos quatro agora", derreteu-se Lan.

Durante o bate-papo, a global afirmou que escondeu a barriga durante todo esse período.

“Publicamente é a primeira aparição dessa barriga. Ela só aparece em grupo de família assim no whatsapp, e eu apago depois para não ter perigo de vazar. Acho que a pandemia ajudou", contou, afirmando que nem seu porteiro sabia da gestação.

"E agora que a barriga está enorme, e a gente ainda estava escondendo, eu botava uma roupa larga e aí botava uns casacos assim por cima", complementou.

A percussionista aproveitou o momento para relembrar como veio a notícia das gêmeas. "Nesse dia da ultra que eu senti o coração, eu coloquei para gravar porque é um som incrível. Pensei 'nossa, como bate forte o tambor'. Eu me apaixonei, e aí o medico disse: 'rolu dois'", disse Lan Lahn. "E e a gente 'hã?' e ele 'são dois'”.

A cantora ressaltou que a gestação é uma alegria para sua família, após a morte de seu pai. "A gente está vivendo um momento tão angustiante, todo esse processo da pandemia. Eu perdi meu pai há 2 meses atrás para a Covid, e eu acho que essa notícia assim de duas crianças foi tão bom, está sendo tão bom de dar para família, para os amigos assim. Dá uma esperança".