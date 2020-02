Namorada de Petrix está chegando ao Brasil para o paredão

Joline Heitmann, a namorada de Petrix, chega em instantes ao Rio. A modelo, que mora na Europa, pegou um avião e veio correndo para o Brasil para estar na plateia do 'Big Brother Brasil 20' na noite desta terça-feira. O atleta disputa o paredão quádruplo com Pyong, Babu e Hadson.

A coluna já tinha conversado com Joline sobre o comportamento de Petrix na casa e ela disse que aprovava o comportamento do namorado no reality. "Tudo o que eu posso dizer é que sempre estarei esperando por ele. Não importa o que as pessoas digam, eu estarei ao lado dele. Eu o conheço melhor que a mim mesma e ele é a melhor pessoa que eu conheço. Isso não é assédio. É tudo que vou dizer", concluiu a modelo de 19 anos que mantém um relacionamento com Petrix há seis meses.