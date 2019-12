Munhoz, da dupla com Mariano, faz entrega de brinquedos a crianças do Jardim Anache

Os moradores, principalmente as crianças, tiveram uma surpresa na tarde desta segunda-feira (23) com a ida do cantor Munhoz, da dupla com Mariano, no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande. O cantor distribuiu presentes e fez a alegria de todos.

Conforme o cantor, esse é o quinto ano que faz ações solidárias e contou que a organização foi feita ‘em última hora’. “No ano passado arrecadamos dinheiro para os brinquedos em uma roda de tereré e, neste ano, consegui arrecadar através de um torneio de pôquer”, disse o sertanejo ao Jornal Midiamax. Foi arrecadado cerca de R$ 10 mil e uma porcentagem foi usada para organizar a ação.

Os brinquedos, entre bolas, carrinhos, bonecas e etc, foram comprados todos pela manhã desta segunda, quando Munhoz encostou um caminhão-baú em loja do Centro e carregou o veículo. Além dos brinquedos, foram distribuídos cachorro-quente e refrigerante.

Para o presidente do MASC (Movimento de Apoio Social Campo-Grandense), José Ferreira Rocha Neto, disse que tudo foi bem rápido, pois o cantor chegou com o caminhão e logo a distribuição aconteceu.

“A MASC existe desde 2005 e está ali colaborando desde esse período com os moradores. É a primeira vez que fazemos uma parceria com o Munhoz e já estamos planejando quando será a próxima”, afirmou Zé do Anache, como é conhecido.

Alegres com os presentes, os irmãos Felipe e Kauã, de 10 e 8 anos, disseram que ganharam uma bola e um carrinho, respectivamente. No entanto, já pensando em como será a diversão.

“A gente vai revezar os brinquedos, enquanto eu brinco com a bola, ele brinca com o carrinho, e vice-versa”, disse Felipe.

Lady Laura, de 27 anos, moradora do bairro, disse que a ação do cantor Munhoz foi uma surpresa e ela adorou. “Quando eu vi que era ele, chamei as vizinhas, as crianças, porque realmente não esperávamos”, relatou.

Além dos brinquedos e cachorro-quente, o sertanejo promoveu a entrega de 300 chocotones para as crianças do Jardim Anache.