Mulher de Pyong, Sammy Lee chora ao falar sobre saúde

DO O DIA

Sammy Lee, de 21 anos, mulher de Pyong Lee, de 27, chorou bastante ao falar sobre seu estado de saúde durante um vídeo no canal do marido no YouTube. Ela contou que foi vítima de um erro durante o parto e acabou com a bacia fraturada.

"Depois do parto, na verdade no parto, aconteceu uma sequência de erros. Erraram comigo. Um parto natural que era para eu me recuperar muito rápido eu demorei mais de dois meses para me recuperar por erros seguidos, de mais de uma pessoa. É frustrante para mim porque finalmente eu sentia que eu estava melhorando. Eu vou no dermatologista e eu descubro que tenho pintas perigosas, que minha pele está desidratada, aí eu vou na nutricionista e eu descubro que minha saúde está péssima. Desses dias para cá eu estou me sentindo muito incapacitada, de muitas coisas. Agora eu tenho que ficar no mínimo dois meses para eu me recuperar. Eu quero estar 100% para o Jake", disse Sammy.

A jovem afirmou que tem medo de não conseguir mais realizar seus planos e também de continuar sentindo dor para sempre.

"Na verdade eu estou com medo, sabe. Eu tenho medo de não conseguir mais. De não conseguir mais nada do que eu pretendia e planejava com o meu filho e meu marido. Eu estou com medo de sentir essa dor para sempre porque eu já durmo mal e passar o dia inteiro com dor me deixa estressada", lamentou.