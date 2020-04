Morre o ator Filipe Duarte, o Gabo de 'Amor de Mãe'

Morreu aos 46 anos o ator Felipe Duarte, o Gabo da novela global “Amor de Mãe”, nesta sexta-feira (17). De acordo com a imprensa portuguesa, o óbito foi em decorrência de um infarto.

Em nota, a emissora SIC, que divulga a trama brasileira em Portugal, lamentou a morte do artista em nota enviada para a plataforma SAPO Mag. "O Filipe era um dos melhores atores da sua geração, cuja marca do talento ficará para sempre entre nós. Em nome da SIC, onde o Filipe Duarte trabalhou em projetos como 'Fúria de Viver' ou 'Teorema de Pitágoras', deixamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do Filipe", disse o comunicado.

Em 2015, o ator venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Cinema pelo filme 'A Vida Invisível'.