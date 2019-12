Morre a atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando

Divulgação

A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), no Rio de Janeiro. A artista de 95 anos estava internada no CTI do Hospital Pró-cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul da cidade, há uma semana. A informação foi confirmada pela família da atriz no Instagram. As informações são do G1.

O velório está marcado para esta segunda-feira (30), a partir das 10h, no crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária. A cerimônia de cremação está marcada para as 15h30.

Hilda estava tratando uma infecção respiratória. “A paciente encontra-se no setor de terapia intensiva e seu estado de saúde inspira cuidados”, diz a nota da unidade.

Jorge Fernando morreu aos 64 anos, no fim de outubro, com uma parada cardíaca.

Carreira

Hilda, que também é atriz, foi parceira do filho em diferentes produções e soma mais de 30 anos de atuação. Mas sua carreira nos palcos e atrás das câmeras começou tarde – e por insistência do filho.

A então professora de corte e costura entrou no curso do Teatro Tablado – um dos mais tradicionais do Rio – aos 62 anos. Seis anos depois, fazia sua estreia na peça “Uma historia de boto vermelho” – o que lhe rendeu, em 1994, uma entrada no Guinness, o Livro dos Recordes, como a mais idosa a estrear em palcos.

Na TV Globo, seu primeiro trabalho foi em 1989, na novela “Que Rei Sou Eu?”, como Ama Zefa. O mais recente foi em 2016, em “Haja Coração”. Também foi a avó do Menino Maluquinho na versão para o cinema, em 1994.