Milhões de fãs acompanham live e pedem para Thiaguinho reatar casamento com Fernanda Souza

Divulgação

Thiaguinho realiza nesta quinta-feira (23) uma live para arrecadar fundos para ajudar no combate ao coronavírus. No repertório, muito pagode, samba e mpb. Em menos de uma hora de show, mais de 1 milhão de vizualizações simultâneas foram contabilizadas pelo YouTube, levando o cantor ao 1º lugar nos Trending Topics do Twitter no Brasil.

No campo de comentários, além de milhares de elogios ao músico, muitas mensagens para que o cantor reatasse seu casamento com Fernanda Souza. A atriz, aliás, acompanhava a transmissão do show do ex-marido pelo Stories.

"Daqui a pouco você vai ter mais um lugar para doar, que é a live de Thiago André. Arrasta aí, Dezzi, vamos arrecadar muitos quilos de alimentos para quem precisa", disse a atriz, chamando Thiaguinho da mesma forma como referia a ele quando estavam casados", disse Fernanda.

Fã pede a volta de Thiaguinho e Fernanda Souza Reprodução/YouTube

Thiago e Fernanda se separaram em outubro de 2019. Ficaram oito anos casados, mas mantiveram a amizade.