Mileide rebate Safadão após acusações: 'prejudica a relação'

Depois que esta coluna noticiou que o cantor Wesley Safadão está acusando sua ex-mulher, Mileide Mihaile, de ter exposto o filho do ex-casal, Yhudy, de 9 anos, a uma festa de Halloween imprópria para a idade dele, em outubro do ano passado, a influenciadora emitiu um comunicado para se pronunciar e rebater as acusações do artista.

Em um comunicado, Mileide diz não ter imaginado que uma festa tão tradicional entre crianças e adultos do mundo todo causaria algo tão negativo na visão do pai de seu filho.

"Mileide afirma nunca ter imaginado que uma festa com o tema Halloween, tão popular entre crianças e jovens, pudesse ser convertida em uma situação negativa. Sobre as bebidas, ponto destacado no processo, Mileide esclarece que, no ambiente, também estavam presentes os pais das crianças, por isso a oferta desses itens, que aconteceu, claro, de forma monitorada e limitada aos adultos", diz trecho do comunicado.

Mileide ainda afirma já ter prestado dos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, no que diz respeito ao assunto. Ela ainda classificou as acusações de ex como descabidas e esdrúxula.

"Sobre as informações que estão circulando na imprensa, informamos que a influenciadora e empresária Mileide Mihaile já prestou os necessários esclarecimentos no início deste ano e confia que a justiça, a quem cabe o pronunciamento final, entenderá pela total improcedência da descabida e esdrúxula acusação.

A influencer também questionou o fato do cantor repudiar as 'músicas inapropriadas' em sua festa de Halloween, uma vez Safadão também promove eventos em sua casa com canções direcionadas ao público adulto.

"Sobre as músicas, a mãe de Yhudy ressalta o estranhamento sobre esse questionamento, tendo em vista que, em vários momentos da família do pai, a criança também participa de comemorações com músicas que não são apenas as infantis e Mileide nunca se colocou em oposição, por entender que não existe qualquer prejuízo à integridade física ou psicológica do filho e de qualquer criança ou adulto participante."

Por fim, Mileide afirma ter sido surpreendida com o posicionamento da família do ex-marido.

"Trazendo para a seara litigiosa algo tão banal e que apenas traz prejuízos para a relação entre as famílias envolvidas, causando um estremecimento na relação que estava apaziguada e equilibrada. Mileide corrobora que sempre esteve e continua aberta ao diálogo com a família do pai de Yhudy e que monitora todas as brincadeiras e atividades da criança, estimulando-a dentro do universo lúdico, educativo e saudável, propício para a sua faixa etária."

Confira o comunicado de Mileide na íntegra:

