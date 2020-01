Mayra Cardi identificou gravidez de risco de Pyong Lee do 'BBB20', diz colunista

Pyong Lee vem recebendo muitas críticas por entrar no "Big Brother Brasil" e deixar a esposa Sammy Lee, grávida de oito meses. Mas um fato novo sobre a gestação da esposa de Pyong piorou a situação dele aos olhos dos telespectadores. A gestação só seguiu adiante por causa de Mayra Cardi, que é coach de Sammy e dona do projeto 'Crie Você', que dá auxilio a futuras mamães e papais.

Em entrevista a coluna Leo Dias do UOL, Mayra Cardi contou que o obstetra do seu projeto descobriu que Sammy, esposa de Pyong estava com uma anemia muito forte, como o casal não sabia disso, a vida do bebê estava em risco.

Mayra disse que é amiga pessoal do hipnólogo e que conversando com ele e a esposa Sammy , ela disse que estava se sentindo muito cansada. A coach então chamou o médico do projeto, o Dr. Claudio Ferrarezi, ele descobriu a anemia e disse que o bebê estava correndo risco de vida.

A esposa de Pyong Lee começou um tratamento no projeto de Mayra Cardi e conseguiu salvar a gestação, mas a esposa de Pyong continua sob cuidados médicos.

Mayra Cardi tem outros projetos

A coach e empresária ficou famosa na internet ao criar o projeto 'Seca Você' , que ajudou alguns Famosos a entrarem em forma.

Mayra disse a coluna Leo Dias que o foco do momento é o projeto 'Cria Você' que é focado nas futuras mamães e papais. Ela contou que o projeto vai desde a gestação até quando a criança faz sete anos de idade.

Ela ainda falou sobre a mudança genética que o projeto faz na mulher, como em casos de mulheres que têm doenças genéticas como a diabetes. Os médicos do projeto limpam com a alimentação e geram uma nova genética para que a criança nasça sem o risco de desenvolver a doença.

Mayra também disse que o projeto ajuda mulheres que têm dificuldade de engravidar as ensinando todas as técnicas corretas para a mulher estar fértil.

Pyong Lee foi criticado na internet

Como Pyong Lee está no "BBB20", Mayra Cardi vai acompanhar o parto da esposa dele, Sammy Lee. Mayra contou que a data prevista do parto é dia 17 de fevereiro.

O "BBB20" começa hoje, mas a internet já está fazendo o julgamento há alguns dias.

Pyong Lee foi um dos participantes que sentiram o peso do julgamento popular.

Os internautas o criticaram bastante pelo fato de ele ir para um reality show e deixar a mulher prestes a dar a luz do primeiro filho do casal sozinha.

Um seguidor do Twitter disse que não queria julgar a atitude de Pyong, mas se ele estiver deixando a mulher grávida por dinheiro, que é o fim. Outro seguidor relembrou que até o Youtuber Gusta, amigo de Pyong se surpreendeu quando soube que ele aceitou ir para o "BBB20" com sua esposa de oito meses de gestação.

Outro internauta disse que imagina quando Pyong perder nascimento do filho e tiver que explicar para a criança mais tarde o motivo.