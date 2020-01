Marina Ruy Barbosa vai morar fora do Brasil

Divulgação

Marina Ruy Barbosa fez uma live em sua conta no Instagram, que tem 35,6 milhões de seguidores, e anunciou que não está morando no Brasil. A atriz está vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde estuda. Ela não revelou quanto tempo passará fora do país _o marido, Xande Negrão, não há acompanha nesse período fora.

“Sou completamente workaholic e, por isso, estava sempre emendando um trabalho no outro. E nunca tive muito este tempo de parar e fazer algo para mim. Algo que vai acrescentar na minha história. Consegui o apoio da minha família e do meu marido nisso. Me sinto privilegiada por me proporcionar morar fora e passar esse tempinho fora de casa. (…) É claro que sou privilegiada de poder pagar por isso, mas também é uma escolha do que fazer com o meu dinheiro e tempo. É muito confortável ficarmos onde estamos, mas o legal é fazer diferente”, afirmou a artista.

Marina ressaltou que quer voltar a fazer novela, mas que está aproveitando esse tempo fora do Brasil também para se conhecer melhor. “É importante ser feliz e dar prioridade para as coisas certas, sabe? Estou aproveitando para me conhecer ainda mais e enxergar coisas no mundo que, às vezes, eu não conseguia ver. Requer um pouco de coragem quando a gente muda a nossa vida e transforma de cabeça para baixo, porém te transforma muito.”