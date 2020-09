Marília Mendonça e Maiara e Maraisa lançam álbum

Divulgação

As cantoras Marília Mendonça e Maiara e Maraisa lançaram nessa sexta-feira (4) o álbum "Patroas" que conta com uma compilação de 19 hits e de homenagens a grandes nomes. Dentre elas há uma inédita: "Uma Vida a Mais". Tudo já está nas redes sociais das artistas.

"Ter feito mais esse projeto com a Marília é a uma grande alegria. Nos divertimos demais durante a live, agora imagina como vai ser essa tour na estrada", comenta Maiara. A turnê deverá começar assim que a vida voltar à normalidade.

"A gente tem tudo planejado, repertório, cenário e já avisamos aos contratantes: as Patroas vão pegar a estrada assim que possível", completa Maraisa.

Para Marília Mendonça, a reestreia do projeto nasceu de uma forma muito espontânea e verdadeira. "Desde a escolha do repertório, os ensaios, relembrar as músicas que escrevemos há muito tempo e, por falta de tempo, não gravamos. Mas este é só começo de uma nova história", diz ela.

Somados os streams das três principais plataformas de áudio (Spotify, Deezer e Apple Music), são aproximadamente 60 milhões de plays. No YouTube, os vídeos do projeto batem os 165 milhões de visualizações.