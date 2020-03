Maraisa termina namoro e fala sobre fase solteira: 'estressante'

Divulgação

Maraisa é a mais nova solteira do pedaço. A sertaneja revelou aos fãs que seu namoro com o empresário Luiz Souza Lima chegou ao fim. No Twitter, a cantora falou sobre a nova fase e aproveitou para alfinetar os amigos.

"Essa fase solteira da gente em que todos os amigos pensam que você está sofrendo e querem arrumar todo homem que passa pela frente é um pouco estressante", desabafou.

Há alguns dias, Maraisa já havia falado que "nasceu para ser solteira" e contou que estava sofrendo. Maraisa assumiu namoro com Luiz em janeiro através das redes sociais.

Após ela publicar uma foto com o empresário, a mãe da cantora confirmou que se tratava do namorado da artista.