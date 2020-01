Maraisa posa agarradinha com empresário e levanta suspeitas de que está namorando

Divulgação

E parece que a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, está namorando! Recentemente, a sertaneja publicou em seus Stories do Instagram uma foto abraçadinha a um homem. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o homem em questão se chama Luiz Souza Lima: empresário dono da Fluxo Agrícola, uma empresa de serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas. Ele também tem negócios de plantação de milho na região de Goiás. Atualmente, Luiz está morando em Brasília, no Distrito Federal.

Ainda de acordo com a jornalista, a mãe de Maraisa, Almira Henrique Pereira, já teria entregado em seu perfil do Instagram que Luiz é mesmo o novo namorado da filha. A confirmação teria sido também por meio dos Stories, mas no momento desta publicação, o conteúdo já não estava mais disponível.