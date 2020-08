Maraisa chama Leo Dias de 'burro' após confusão com nomes

IBAHIA

Maraisa não gostou nem um pouco de ter o nome confundido com o da irmã, Maiara, por Leo Dias.

É que o jornalista publicou no portal 'Metrópoles' uma matéria sobre casais que compartilham idas e vindas, e acabou escrevendo "Maraisa e Fernando Zor" no lugar de "Maiara e Fernando Zor". Chateada, a sertaneja não tardou em publicar indiretas para o profissional no Twitter.

"Aí é burro mesmo", escreveu Maraisa na rede social, que arrancou gargalhadas dos fãs.

"Se tá ruim pra você, imagina pra Maraisa que ainda é confundida com a irmã e que soma um términos de relacionamento que nem a própria irmã saberia q tinha tantos. Enfim, a hipocrisia" e "Nunca passa frio pois sempre está coberta de razão" foram algumas das reações dos fãs.

Maiara apagou o tweet no começo da tarde desta quarta-feira (26). Até o momento, Leo Dias não se pronunciou sobre o comentário, mas já corrigiu o erro na matéria.