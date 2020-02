Maiara ganha presente de Fernando Zor e curte jantar romântico

Divulgação

Maiara ganhou um presente especial de Fernando Zor. A cantora desembarcou em São Paulo nesta terça-feira (11) e foi recepcionada pelo namorado. Para celebrar o reencontro, o sertanejo reservou um jantar romântico surpresa no restaurante Chalezinho, no Morumbi. Antes de chegar ao local, a dupla de Sorocaba deu um perfume para a amada. "Gente, olha o que eu acabei de ganhar do meu namorado lindo! Cheguei de viagem agora. Cheguei, Brasil!", avisou. A artista, que estava em turnê pela Europa, ainda recebeu elogios do parceiro. "Como ela está linda, gente! Só um perfume desse mesmo para combinar", afirmou o cantor e, na sequência, ela completou: "Eu que tenho que combinar com esse meu namorado lindo".



Maiara ganha perfume de presente do sertanejo: 'É uma delícia'

A cantora começou a noite romântica ganhando um presente de Fernando Zor. O sertanejo comprou o perfume parisiense Cassili, da marca Parfums de Marly. "Olha o que eu acabei de ganhar do meu namorado lindo! Cheguei de viagem agora. Estou toda de borboleta. Me arrumei todinha só para ele. E eu estou cheirosa, porque ganhei um perfume que é uma delícia. Você sempre teve moral", comemorou a artista. O mimo está disponível na web por cerca de R$ 1,764. "Eu gostei de um, mas fiquei pensando: 'ainda não é esse'. Então, vi esse outro", contou Fernando ao descrever a procurar pela fragrância ideal.

Saiba detalhes de jantar romântico surpresa do casal MaFe!

O casal curtiu a noite no restaurante Chalezinho, em São Paulo. Em clima de romance, os dois comeram, na entrada, mozzarella di bufala acompanhada de azeitonas, legumes, pizza branca e outros petiscos. Bebendo vinho tinto, eles ainda dividiram, no prato principal, um fondue de carne baby beef e filé mignon. "Cheguei de viagem e ele já me trouxe para jantar! E o lugar é tão lindo, gente. Surpresinha dele! Meu amor... Com jantarzinho só para nós dois", comemorou a artista, que curtiu parte de turnê na companhia do namorado.

Fernando Zor esperou para levar a namorada no restaurante

O sertanejo já tinha a intenção de levar Maiara em um restaurante romântico. O cantor confessou ter prometido que só iria entrar no local quando encontrasse alguém especial. "Eu disse que só ia pisar no Chalezinho namorando", confessou. Na sequência, a irmã de Maraisa ainda brincou ao falar sobre casamento. "O Fernando falou que só iria vir aqui quando arrumasse uma namorada. E ele vai sair daqui casando, né? (risos)", brincou.