Divulgação

Após um pedido de casamento inesperado em Dubai, Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor estão curtindo as férias no maior clima de romance.

Os dois pombinhos começaram a manhã desta quarta-feira (10) com um belíssimo café na piscina e com o cenário impressionante das Ilhas Maldivas, onde Fernando e Maiara posaram em clima de romance dando “bom dia” aos seguidores do Instagram.

Vale lembra que o casal está junto há pouco mais de um ano, acumulando diversas idas e vindas no relacionamento.