Luiz Bacci diz que ele e sua família foram ameaçados

Luiz Bacci, 35, afirmou que ele e sua família receberam ameaça de morte depois do episódio em que ele anunciou ao vivo a uma mãe que sua filha desaparecida foi assassinada.



O caso aconteceu na última segunda-feira (17), durante o programa Cidade Alerta (Record), e a mãe chegou a desmaiar ao vivo. A reportagem teve repercussão negativa, especialmente nas redes sociais.



"Vocês sabem que essa não foi uma semana fácil para mim, para todos nós, aqui. Ameaça de morte no Instagram. Quando eu sou ameaçado, isso só me faz saber que eu estou no caminho certo", afirma o apresentador em um vídeo.



"Por causa de uma coisa que aconteceu essa semana, vocês não sabem o que eu fui obrigado a ler. [Fui] ameaçado de morte e ameaçaram de morte a minha mãe. Que coisa horrível", acrescentou.



Luiz Bacci pediu desculpas aos telespectadores ao vivo, após o ter sido chamado de "insensível e sensacionalista". Ele disse que conversou com Andrea, mãe da vítima, e que ela o agradeceu por ter acompanhado o caso.



"A gente estava ao vivo e a informação chocante fez com que ela se sentisse mal. Assim que terminou o programa ontem [na segunda, dia 17] eu conversei com a dona Andrea, hoje eu também conversei com ela e ela fez questão de agradecer o Cidade Alerta", afirmou.



Segundo Bacci, a mãe da jovem pede que o programa continue no caso, porque ela "desconfia que outra pessoa tenha participado do assassinato da filha dela".



"Quero também me desculpar, pedir desculpa a você que nos assiste por essa situação. Aqui é um programa ao vivo e nós infelizmente estamos sujeitos a isso. Nós jamais teríamos a intenção de causar qualquer desconforto a essa família. Nossa única intenção é ajudar nesses casos, que às vezes ficam invisíveis na sociedade", disse o apresentador.

"Que esse assassinato da Marcela não seja mais um número, uma estatística. Eu peço desculpas a vocês, que assim como nós, ficaram chocados com a reação dessa mãezinha".