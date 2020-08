Ludmilla faz festa com túnel de descontaminação

METRÓPOLES

Ludmilla mostrou, no Instagram, imagens de uma festa que realizou em sua casa no Rio de Janeiro. A comemoração ocorreu nesta terça (18/8), em meio à pandemia de coronavírus.

Ludmilla comentou que estava com muitas saudades dos amigos e, por isso, decidiu fazer a comemoração. Na entrada do evento, tinha medição de temperatura, túnel de “descontaminação” e álcool gel.

“Há muito tempo não via meus amigos e hoje pedi para minha mãe fazer uma comida para gente, para eles virem aqui em casa, mas com toda a segurança do mundo”, explicou a cantora.

Nos stories, Ludmilla aparece sem máscara. No Rio de Janeiro, onde ocorreu a festa, teatros, cinemas e casas de eventos seguem proibidas de funcionar.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, matou 109.808 pessoas e infectou mais de 3,4 milhões.