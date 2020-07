Ludmilla é internada após prótese de silicone apresentar problema

Ludmilla, 25, passou por uma cirurgia neste domingo (12) após uma de suas próteses de silicone apresentar problema. Ela está internada em um hospital de São Paulo, "passa bem e deve ter alta em breve", segundo comunicado da assessoria da cantora.



Esta não é a primeira internação de Ludmilla em 2020. Em maio, a artista foi hospitalizada após sentir fortes dores abdominais. Ela recebeu diagnóstico de pielonefrite aguda complicada, processo inflamatório nos rins que causa fortes dores.

Ludmilla se prepara para interpretar uma policial militar na série "Arcanjo Renegado. Gravada no Complexo da Maré, a série aborda os problemas de segurança no Rio de Janeiro a partir da história do sargento Mikhael, que comanda o grupamento Arcanjo, responsável por operações especiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

José Júnior, criador da trama, disse que já tinha começado a escrever os novos episódios e que as gravações estavam previstas para este ano. A escolha da compositora do hit "Onda Diferente" para o papel não foi bem recebida por algumas pessoas, como Samantha Schmutz, 41, que deixou um recado um tanto quanto polêmico na publicação em que a cantora anunciou a novidade, em junho.

"O meu sonho é que meus amigos atores, desempregados, porém formados em Artes Cênicas, tenham essa mesma facilidade em conseguir um papel", escreveu a atriz. A funkeira respondeu Schmutz dizendo que, apesar de entender o que a humorista queria dizer, o comentário desmerecendo seu trabalho e sua trajetória não agregava em nada. "Melhor seria que nós, artistas, que temos voz e alcance, nos uníssemos para melhorar a situação", pontuou a cantora.