Léo Santana, Harmonia do Samba, Thiaguinho MT

Confira as músicas que podem ser escolhidas como hit do Carnaval:

Contatinho - Léo Santana feat. Anitta

Todos os anos grandes sucessos tocam repetidamente nos bloquinhos e festas de Carnaval. Muitos deles são feitos exatamente para bombar nessa época, e outros, sem pretensões, acabam se tornando grandes virais. Exemplo disso é o hit “Envolvimento”, de MC Loma, que tocou em todos os lugares em 2018.

Segundo o Coach e membro da equipe show Fit Dance, Mestre Zig, as bandas que fazem os Ensaios de Verão têm grande chances de emplacar sucessos nesta época. “A gente vê um pouco da repercussão, então isso tudo dá uma fortalecida nas canções.”

As aulas de dança, aliadas às redes sociais, também são grandes responsáveis por impulsionar esses hits. “Os alunos dançam a música na aula e marcam o artista. Isso acaba fortalecendo um pouco mais e fazendo com que o cantor cante mais as músicas nos shows”, afirma o instrutor.

Apesar disso, Mestre Zig deixa o aviso: “esse ano a briga está boa, fora que também pode aparecer alguma do nada”.

Parceria de Léo Santana e Anitta, a música já está na boca do povo há algum tempo. Mesmo sendo um sucesso confirmado, o hit tem potencial para continuar tocando nas festas.

Tudo Ok - Thiaguinho MT feat. Mila e JS O Mão de Ouro

Provavelmente você conhece essa opção pelo refrão e não pelo nome. “Tudo Ok” é a música da vez dos famosos desafios do Instagram, sendo a substituta de “Evoluiu”, música do MC Kevin o Chris. Com letra chiclete e batida viciante, o hit é um grande concorrente do título de mais tocada.

Sentadão - Pedro Sampaio feat. Felipe Original, JS o Mão de Ouro

Mesmo se você não for um grande fã de “bregafunk”, não tem como dizer que nunca ouviu essa música. A menos que não saia de casa há algum tempo. A batida aliada à repetição do refrão garantem que “Sentadão” não vai sair da sua cabeça até o Carnaval.