Léo Santana aparece em cama de hospital após passar por cirurgia

Uma Lesão No Tornozelo Direito

Divulgação

O cantor Léo Santana passou por uma cirurgia na terça-feira (3), por conta de uma lesão no tornozelo direito, que o fez romper quatro ligamentos.

Léo, que estava sentindo muitas dores desde o início do ano passado, esperou passar as festas de carnaval para fazer a cirurgia no pé.

Em sua rede social, ele fez um post para tranquilizar os fãs e dizer que a cirurgia foi um sucesso:

"Quem me acompanha sabe que tive uma lesão no tornozelo direito, rompendo quatro ligamento e HOJE 03/03 fiz a cirurgia, que por sinal, foi um SUCESSO. Então, o GG veio aqui só pra tranquilizar e agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho! Pra glória e honra de Deus, o GG tá bem", disse o cantor.

Melhoras para ele!