Grávida, Thais Carla ganha carinho do marido na barriga

"Aqui o verão nunca acaba", escreveu a bailarina na legenda da foto. "Aqui o verão nunca acaba! Curte quem gosta do verão, compartilha quem acredita no amor e comenta com um coração para fortalecer", completou.

Thais Carla está no quinto mês de gestação. Ela espera uma menina, que vai se chamar Eva. Thais e Israel também já são pais de Maria, de 3 anos.