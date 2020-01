Grávida de Gabigol, Rafaella tenta reconciliação com jogador

Caro leitor, para você que tem acompanhado os burburinhos e especulações da gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar, esta coluna traz os bastidores. Antes de mais nada, ela está de fato grávida de seu ex-namorado, o jogador Gabigol, do Flamengo. Ao menos é isso que ela contou a ele. Sem demoras vamos ao que o craque contou aos amigos sobre a revelação de Rafaella.

A coluna soube que quem terminou o relacionamento no fim do ano passado, pouco antes da virada do ano, foi o Gabigol. Rafaella, inclusive, chegou a tentar reatar o relacionamento afirmando prezar pelo bem-estar da gestação. Mas, Gabigol, de forma respeitosa, disse à ex que não teria volta (ao menos no momento) e que ela poderia ficar tranquila pois ele arcaria com todas as suas responsabilidades como pai.

Ontem, Rafaella foi clicada ao lado de um DJ, na festa de sua mãe Nadine, em Santos, e pela primeira vez sua barriguinha de grávida deu o ar da graça. Procurada, a assessoria de Neymar não confirmou a gravidez, mas também não negou. A coluna foi informada apenas que "caso tenha algo, a Rafaela se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez."