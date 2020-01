Glamour Garcia diz em vídeo que foi espancada pelo ex-marido

Glamour Garcia apareceu no stories de seu perfil no Instagram aos prantos, afirmando que foi espancada pelo ex-marido, Gustavo Dagnese. Depois, deletou os vídeos, que foram salvos pelo blogueiro Erlan Bastos e postados.

A atriz contou nos vídeos que foi agredida e espancada pelo ex, e depois justificou as gravações.

“Eu acabei de postar uma foto de um arranhão. Só tentei me defender. Fui espancada de novo. É bom você parar de me mandar mensagem. Era só uma lua de mel nova que eu queria. Era a décima tentativa”, contou ela: “Só porque eu queria usar um vestido e ele queria que eu colocasse um biquíni e arrebentei esse colarzinho dele de R$ 1. Me espancou de novo e saiu fugido, querendo levar até minhas coisas”.

Nos primeiros vídeos deletados, Glamour aparece bastante abalada, nervosa e chorando após dizer que havia sido espancada por Gustavo e dizer que vai registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia.

“Você não passa de um crimonoso. Até agora eu não entendi porque eu apanhei”, contou aos prantos: “Estou pagando com a minha própria vida essa m... Nunca amei tanto uma pessoa como ele”.

A assessoria de Glamour Garcia disse que sabia dos vídeos e que estava indo ao encontro da atriz para tomar ciência do caso e os próximos passos.





Término por causa de ciúme

Glamour Garcia e Gustavo enfrentaram várias crises durante o tempo em que se mudaram para o Rio, quando ela gravava "A dona do pedaço". O sucesso da namorada incomodava o produtor de eventos e eles chegaram a terminar duas vezes num período de seis meses.

O último término aconteceu no fim do ano passado.