Geisy Arruda sensualiza com bumbum gigante na cama coberta com pétalas de rosas

Geisy Arruda incendiou a web na noite desta quarta-feira (8) ao posar quase de quatro usando uma lingerie reveladora em uma cama coberta com pétalas de rosas.

“A dor e a delícia de ser o que é…”, disse ela, ao compartilhar clique nas redes sociais. Os fãs da estrela foram à loucura. “Que abundância”, disse um seguidor primeiramente. “Gostosa”, provocou um ousado.

No final de semana, Arruda mostrou sua autoestima elevada ao posar com um modelito quente com abertura reveladora na parte superior. A musa colocou um casaco estiloso por cima para se proteger do frio e comentou: “Estou linda hoje. Gente como eu estou linda”, falou.

Geisy, vale destacar, costuma apimentar a web com seus cliques quentes. Outro dia ela, na Rússia, esquentou o clima com muita sensualidade usando um babydoll vermelho bem sexy e provocativo.