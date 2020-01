Geisy Arruda posta foto na Rússia e leva seguidores à loucura

Geisy Arruda passou a virada de ano em Moscow, na Rússia, mas não se abalou com o frio do lugar. No Instagram, a musa compartilhou uma foto em que aparece com bastante calor e deixou os seguidores boquiabertos.

No clique, ela aparece usando uma peça vermelha e caprichando no carão para a câmera. “-4 graus lá fora e aqui dentro pegando fogo ”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores de Geisy não pouparam elogios. “Aí é de se apaixonar”, disse um. “Estou doido para me queimar”, escreveu outro mais ousado.