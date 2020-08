Gabi Martins e Danilo Gentili estão se conhecendo melhor

O DIA

Esta colunista recebeu uma informação sobre a cantora Gabi Martins estar conhecendo melhor o cantor Junior Villa, de Goiânia.

Ao ser procurada, a ex-BBB, no entanto, garante que a relação entre eles é profissional, já que os dois estavam juntos na terra do pequi compondo músicas.

No entanto, o que nos surpreendeu foi a sinceridade de Gabi Martins, que revelou a pessoa que, de fato, ela está conhecendo melhor: "Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili", se limitou a dizer Gabi, com exclusividade à esta modesta coluna.

E após a cantora abrir o jogo, nós resolvemos apurar um pouco mais: o clima paquera entre Gabi e Gentili começou ainda durante a participação da cantora no 'The Noite', que foi ao ar no mês passado. Desde então os dois não pararam mais de se falar.

Gabi segue solteira desde sua participação no 'BBB20'. No reality, ela se envolveu com o brother Guilherme Napolitano, mas o relacionamento não vingou fora da casa.