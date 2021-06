Fernanda Souza abre o jogo sobre o seu afastamento da TV

Divulgação

A atriz e apresentadora Fernanda Souza abriu o jogo sobre seu afastamento da TV durante entrevista dada ao podcast Uma Enstrangeira. A ex-global citou o cansaço mental como um dos motivos.

"Nunca tinha pensado na minha vida tirar um período sabático. Não tinha essa possibilidade. Até, hoje, não entendi (risos). Na verdade, o que aconteceu, sendo sincera, é que eu tava trabalhando muito. Eu mantinha um canal que eu tinha que produzir os conteúdos da minha cabeça, um total de 12 vídeos por mês, que era muita coisa. Tinha a rede social que a gente alimenta, muitos trabalhos ali na rede social também, o "Só toca top" (da Rede Globo), o "Vai Fernandinha" (no Multishow), que eu participava de toda a criação de roteiro, escolha de convidado, da edição final do programa e ainda escrevia as hashtags. Ou seja, era um processo muito intenso", relatou.

"Tive a honra de sempre trabalhar muito e aquilo depois de um tempo me deixou mentalmente cansada. Sabe quando você precisa de um iato para dar uma respirada?", continuou Fernanda.

A atriz trabalha desde criança, quando protagonizou a novela Chiquititas, como Mille. Segundo ela, foi preciso ter um tempo só para si e repensar toda a trajetória.

"Quando eu vi, eu já estava aqui nesta vida mais tranquila, olhando para dentro... Nunca é uma coisa só de fora e nem só de dentro, porque você vai dividir. Eu era casada com o Thi e ele super me apoiou. Falou: "Claro, se você pode, se você conseguiu conquistar esse lugar, usufrua dele" porque eu tenho total conhecimento de que esse é um lugar muito privilegiado. Então, eu quero experienciar isso. Então, foi um mix com uma vontade minha e as pessoas me apoiaram", declarou.