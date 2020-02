Fábio Assunção dá a volta por cima um ano depois de exposição dos problemas de saúde

Um ano atrás, o Brasil pulava Carnaval usando uma máscara com o rosto de Fábio Assunção, depois de seus problemas com álcool e drogas foram publicados na internet. O momento foi de tensão para o ator, que tem dois filhos – João Assunção (17) e Ella Felipa (8) – e viu a exposição tomar proporções, até com marchinhas de Carnaval que “brincavam” com a situação.

Nesse final de semana, ele apareceu com um shape de garoto aos 48 anos. Com uma bermuda estilo “surfista” bem abaixo do umbigo, ele mostrou que reconquistou a forma física e colocou pra jogo o seu tanquinho. Mas, o importante segue sendo a mensagem. Nas fotos, ele legendou: “Cara lavada de sol!!!! Axé!!!!