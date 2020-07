Ex-BBB é detonada por vizinhas após fotos de biquíni em piscina

R7

A ex-BBB Jaquelline Grohalski foi alvo de críticas de um grupo de vizinhas no condomínio onde mora. Tudo começou quando a modelo fez um ensaio de biquíni na área de lazer do prédio, próximo a piscina.

As moradoras julgaram as fotos inapropriadas e criticaram Jaquelline em um grupo do WhatsApp, intitulado "Mulheres do Bem". Uma delas chegou a ironizar a situação, dizendo que seria melhor se a ex-BBB "fosse uma baranga".

Jaquelline, que hoje é funkeira, descobriu que estava sendo criticada depois que uma vizinha que faz parte do grupo "dedurou" as demais colegas. Revoltada e triste, a ex-BBB expôs o caso nas redes sociais.

"Independente do meu trabalho, eu tenho sentimentos como qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou funkeira e posto fotos sensuais que eu sou uma vagabunda. Eu pago conta, trabalho como qualquer outra mulher. Sou mãe solteira, tudo o que consegui na vida foi trabalhando, lutando... Agora, sou obrigada a ver outras mulheres, que eu defendo tanto, falando coisas horríveis sobre mim", desabafou.

Jaquelline também reforçou que não agiu contra o regulamento interno do condomínio e, inclusive, pediu autorização antes de realizar as fotos. "Estou tomando todas as medidas cabíveis contra tudo isso que aconteceu. E todo esse transtorno que estou passou", declarou.

Nesta quarta-feira (29), a ex-BBB compartilhou algumas das imagens feitas e mandou o recado: "Você duvidando de si mesmo e as pessoas lá fora assustadas com o seu potencial. Acredita, mulhererada".