Escola Vigário Geral abre carnaval do Rio com crítica a Bolsonaro

A escola de samba Acadêmicos de Vigário Geral participou da 1ª noite dos desfiles da série A do carnaval carioca com críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

A agremiação encerrou o desfile da 6ª feira (21.fev.2020) com 1 um carro com o palhaço Bozo, vestido com uma faixa presidencial e fazendo o gesto de arminha com as mãos. O tema do desfile foi “O conto do vigário”.

De acordo com o jornal o Globo, quando o carro passou pelos setores 2 e 3 da avenida foi aplaudido e vaiado.

Críticas a políticos também apareceram na ala “Bloco Sujo”. Os passistas vestiam fantasias comuns do carnaval de rua como marinheiro, diabo e palhaço e carregavam cartazes com as palavras “Educação”, “Saúde”, “Democracia” e “Cultura”.

O vereador Tarcísio Motta (Psol) participou do desfile. Em sua conta no Instagram postou uma foto ao lado do carro alegórico com o palhaço.

Na 6ª feira (21.fev.2020), 7 agremiações do Grupo de Acesso da Série A, organizado pela Lierj (Liga independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), começaram a disputa para a vaga de acesso ao Grupo Especial no Carnaval de 2021.

Repercussão

Deputados de esquerda compartilharam fotos do desfile.