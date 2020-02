Em cenário paradisíaco, Caio Castro posta primeira foto com Grazi Massafera

Divulgação

A viagem de Caio Castro e Grazi Massefra está redendo. Os dois já passaram o Valentine's Day juntinhos na Índia e agora o galã postou a primeira foto ao lado da amada, no melhor estilo "Titanic" possível.

O casal de atores saiu de férias após terminarem as gravações de "Bom Sucesso" e "A Dona do Pedaço". Eles já conhceream a África do Sul, Índia e agora estão em um destino queridinho das celebridades, as Ilhas Maldivas .

No país Asiático, Caio e Grazi saíram para um passeio de barco. A aventura rendeu cliques belíssimos, inclusive a primeira foto ao lado da atriz no feed do Instagram do Galã.

A foto é em um estilo 360º, que mostra tudo o que está ao redor. Além do cenário paradisíaco e dos golfinhos nadando, é possível ver Caio sentado e Grazi logo atrás.

Nos comentários, os seguidores do ator global comemoraram. Uma fã disse: "A foto mais esperada do casal". Já outra escreveu: "Tô surtando com essa foto". Uma internauta ainda comentou: "Até que enfim uma foto dos dois, amo vocês e espero mais fotos juntos.