Detetive está na mira de Danilo Gentili

Divulgação

Desde que participou do programa 'The Noite', no início do mês de junho, a detetive de maridos Eduarda Lima tem sido bombardeada de perguntas nas redes sociais sobre um possível envolvimento com Danilo Gentili, já que rolou um clima de paquera entre dois. Pois bem. Esta humilde colunista, que perde um amigo mas não perde uma fofoca, resolveu procurar Eduarda para saber se existia 'algo mais' de fato.

"Estamos trocando mensagens direto (risos). Neste final de semana, eu estarei em São Paulo a trabalho e pode ser que a gente se encontre. Se eu estou interessada? Olha... Eu sou solteira, ele também... Ele é uma pessoa inteligente, agradável e me trata muito bem. Me trata de uma maneira incrível. Vamos ver o que vai acontecer", deixa no ar Eduarda, que assumiu ter investigado a vida pregressa do apresentador do SBT.

"Quando eu fui convidada para participar do programa, a produção me autorizou a investigar a vida do Danilo e eu acabei traçando o perfil. Ele é aquele tipo de cafajeste clássico (risos), sabe? Paquerador e que não é muito de namorar. Gosta de mulheres interessantes, destemidas, livres e com a mente aberta. Ele concordou com tudo. Eu não me assusto com esse tipo de homem, não", admitiu Eduarda.