Deputado de MT revela fim com cantora

Divulgação

Ao responder questionamentos de seguidores no Instagram, o deputado estadual Ulysses Moraes (PSL), relatou que chegou ao fim seu “namoro” com a sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara. A informação de que eles estavam “namorando” partiu da cantora durante uma live em abril deste ano.PlayvolumeAdNo entanto, desde então nenhum deles comentou o romance. O casal também nunca foi visto junto em público, o que sugere que se tratava de um namoro bem sigiloso, mesmo se tratando de duas pessoas públicas.

De todo modo, Ulysses agora revelou que o namoro terminou mas ele e sua família estão à disposição de Maraisa e também em oração por ela e seus familiares. “Sempre foram muito queridos comigo”, comentou o parlamentar.