“Contatinho”, de Léo Santana e Anitta, é eleita e melhor música do Carnaval 2020

“Contatinho” é a melhor música do Carnaval 2020 na opinião dos leitores do POPline. A votação ficou aberta durante todos os dias de folia, aqui no site, e chegou ao fim nesta quarta (26/2). A música de Léo Santana com participação da Anitta recebeu 28,8 mil votos.

É surpreendente, porque o single foi lançado em setembro do ano passado e se manteve forte – até em crescimento – até o Carnaval. A faixa segue firme no Top 20 do Spotify. Matéria do jornal O Globo, com base em levantamento do ECAD, também mostra que “Contatinho” foi uma das mais tocadas na Bahia.