Conheça Janin Ullmann, alemã apontada como nova namorada de Neymar

Divulgação

O jogador Neymar nem veio ao Brasil no carnaval, mas ainda consegue ser o centro das atenções. O craque do PSG pode estar com uma nova "ficante".

A jornalista e apresentadora alemã Janin Ullmann é apontada como o mais novo affair do brasileiro por conta de um post bastante sugestivo — e (bem) carinhoso.

A moça mostrou uma selfie com Neymar no Instagram no dia do Valentine’s Day com a legenda: "Ele me perguntou e eu disse que sim! Feliz Valentine's Day (Dia dos Namorados), Neymar Jr!”. Suspeito, não é mesmo?

Como resposta, Neymar escreveu apenas um “sim”.